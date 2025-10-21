الأرصاد تحذر من "المنخفضات الجوية" بالخريف.. ماذا قالت؟

كتب- محمد شاكر:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها بشأن "الخريف والمنخفضات الجوية"، حذرت خلاله من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، خلال فصل الخريف.

وقالت الهيئة: من المعروف أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وعادة ما تتوقع نماذج التنبؤات العددية بعض المنخفضات الجوية المتعمقة (القوية) بعيدة المدى وتكون دقتها لا تتجاوز ٢٠٪؜ وأحياناً تتلاشى ولا تتحقق على أرض الواقع.

وأضافت الأرصاد: في مثل هذه الحالات تعمل الهيئة على متابعة تطورات هذه المنخفضات أولا بأول وتميل إلى عدم التنويه عنها حتى لا تثير القلق والفزع بين المواطنين، ولكن في حال التأكد من دقة هذه التوقعات وثباتها يتم التنويه عنها وإصدار التحذيرات الجوية لكافة القطاعات قبل حدوثها بفترة زمنية كافية.

وطالبت الهيئة من المواطنين متابعة النشرات الجوية والتحديثات أول بأول.