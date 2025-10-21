محافظ القاهرة يبحث مع "الهابيتات" إنشاء فراغات عامة جديدة بالعاصمة

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أحمد رزق، مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في إنشاء عدد من الفراغات العامة بالعاصمة، بما يسهم في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء بحث آليات إشراك المجتمع المدني في إدارة تلك الفراغات بعد إنشائها، لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة منها كمناطق جذب مجتمعي.

وأكد نائب المحافظ أن القاهرة تسعى إلى إنشاء فراغات عامة في مختلف الأحياء، لتكون متنفسًا آمنًا يتيح ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، مشيرًا إلى أن تصميم هذه المساحات سيشمل مناطق لألعاب الأطفال وأجهزة لرياضة الشارع، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن تجربة الفراغ العام الذي تم تنفيذه بالتعاون مع "الهابيتات" في منطقة الأسمرات، كأحد مخرجات المنتدى الحضري المستدام، كانت تجربة ناجحة، ما شجع المحافظة على تكرارها في مناطق أخرى بالعاصمة، باعتبارها نموذجًا لرفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية للمواطنين.