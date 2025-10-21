كتب – محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن اكتشاف واقعة قيام موظف بغرفة الإصدار التابعة لإحدى الإدارات العامة التجارية الكبرى باختلاس مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه؛ نتيجة ارتكابه مخالفات ومعاملات مالية وتحصيل مبالغ من المواطنين دون توريدها، إلا أن يقظة قيادات قطاعات الشئون التجارية نجحت في كشف الواقعة.

وقال المصدر، في تصريحاته لـ"مصراوي"، إن رئيس الشركة تابع لحظة بلحظة مع المشرف على قطاعات الشئون التجارية، وبحضور مدير عام الإيرادات التجارية التي تم اكتشاف الواقعة بها، ما يتم اتخاذه من إجراءات متعلقة بتصحيح الأوضاع.

وأشار إلى أنه تم ضبط الموظف مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الشركة، وإعادة المبالغ المالية من خلال قيامه بالتوقيع على شيكات بقيمة المبالغ التي تم اختلاسها.