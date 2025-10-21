إعلان

مصدر بـ"شمال القاهرة للكهرباء": ضبط واقعة اختلاس 3 ملايين و400 ألف جنيه

كتب : محمد صلاح

06:21 م 21/10/2025

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن اكتشاف واقعة قيام موظف بغرفة الإصدار التابعة لإحدى الإدارات العامة التجارية الكبرى باختلاس مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه؛ نتيجة ارتكابه مخالفات ومعاملات مالية وتحصيل مبالغ من المواطنين دون توريدها، إلا أن يقظة قيادات قطاعات الشئون التجارية نجحت في كشف الواقعة.

وقال المصدر، في تصريحاته لـ"مصراوي"، إن رئيس الشركة تابع لحظة بلحظة مع المشرف على قطاعات الشئون التجارية، وبحضور مدير عام الإيرادات التجارية التي تم اكتشاف الواقعة بها، ما يتم اتخاذه من إجراءات متعلقة بتصحيح الأوضاع.

وأشار إلى أنه تم ضبط الموظف مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الشركة، وإعادة المبالغ المالية من خلال قيامه بالتوقيع على شيكات بقيمة المبالغ التي تم اختلاسها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء واقعة اختلاس 3 ملايين جنيه ضبط واقعة اختلاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص