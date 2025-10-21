إعلان

فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ17 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم

كتب : محمد أبو بكر

04:21 م 21/10/2025

وزير العمل

أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عن توفير 285 فرصة عمل جديدة بشركة إس آي وايرنج سيستمز إيچبت بمحافظة السويس، وذلك في إطار خطة الوزارة المستمرة لتوسيع مجالات التشغيل وخلق فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.

وأوضحت وزارة العمل أن هذه الوظائف تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بالسويس، وتشمل:

100 مشغل إنتاج براتب 8000 جنيه.

30 مراقب جودة براتب 8000 جنيه.

15 فني صيانة عامة براتب 8300 جنيه.

5 موظفين إداريين براتب 13930 جنيهًا.

20 من ذوي الهمم براتب 8000 جنيه.

5 مهندسين كهرباء براتب 17500 جنيهًا.

5 مهندسين ميكانيكا براتب 17500 جنيهًا.

5 مهندسين ميكاترونيكس براتب 17500 جنيهًا.

شروط التقديم ومواعيده

وأضافت الوزارة أن السن المطلوب يتراوح بين 18 و35 عامًا، مشيرة إلى أن التقديم متاح من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري عبر النموذج الإلكتروني التالي: هنا

دعم مستمر لتوفير فرص عمل للشباب

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم، مؤكدة استمرار جهودها في دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل لائقة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من معدلات البطالة، ضمن توجه الدولة لتمكين الشباب وتعزيز سوق العمل المصري.

يوم على الافتتاح

