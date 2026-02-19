إعلان

رابط الاستعلام عن نتائج عدد من مسابقات الوظائف الحكومية بعد إتاحتها رسميًا

كتب : محمد أبو بكر

02:34 م 19/02/2026 تعديل في 02:41 م

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج عدد من المسابقات الحكومية للوظائف المختلفة، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحسب بيانه، الخميس، نتائج الامتحانات المعلنة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "نتائج الامتحان الشفوي للمتقدمين على 86 وظيفة"، ونتائج مسابقة مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل "الامتحان الشفوي للمتقدمين على 61 وظيفة"، ونتائج مسابقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج "نتائج الامتحان الإلكتروني للمتقدمين على وظيفة باحث شئون مالية وإدارية ضمن مسابقة التعاقد المعلنة".

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائجهم باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل على بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وظائف فرص عمل التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

