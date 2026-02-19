إعلان

العمل: إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث طريق بورسعيد

كتب : محمد أبو بكر

11:35 م 19/02/2026

وزارة العمل

زارت إيمان مسعد، مدير مديرية العمل ببورسعيد، المصابين الثلاثة في حادث الطريق بجنوب المحافظة.

وأضافت وزارة العمل، في بيان، أنه تم التوجيه بسرعة صرف إعانات عاجلة لعدد 18 عامل صيد لقوا مصرعهم.

وأعربت مدير المديرية، خلال الزيارة، عن خالص تعازي وزير العمل لأسر الضحايا، مؤكدة سرعة استكمال التقارير الطبية والاجتماعية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف الإعانات المقررة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، وتخفيفًا عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم.

وشددت على استمرار المتابعة اليومية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الحصول على الدعم الكامل، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة العمل، وحرصها الدائم على رعاية العمال وأسرهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

