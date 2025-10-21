"الأعلى للإعلام" يبحث الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالملف

خاطب المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة تطوير الإعلام، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، للحصول على المخرجات التي أسفر عنها المحور الإعلامي ضمن جلسات الحوار الوطني.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، والتي تهدف إلى الاستماع لكل وجهات النظر المهنية والمؤسسية، لضمان صياغة خارطة طريق شاملة لتطوير أداء الإعلام الوطني والارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية بما يواكب تطلعات المجتمع المصري.

وتسعى اللجنة من خلال هذا التنسيق إلى جمع مدخلات عملية وواقعية من مختلف الجهات المعنية، من أجل إعداد تصور شامل يراعي التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي، ويقدم حلولًا قابلة للتطبيق تساهم في ترسيخ إعلام وطني قوي يعكس أولويات المجتمع، ويعبر عن تطلعاته بمصداقية وشفافية.

