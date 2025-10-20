كتبت- داليا الظنيني:

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن الاهتمام الأمريكي بالأزمة السودانية، الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، هو اهتمام مدفوع بـ"حسابات شخصية ودعائية".

وأوضح حسين، في تصريحات لبرنامج "منتصف النهار" عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الدافع الأساسي لترامب هو سعيه لإثبات أنه تمكن من إيقاف "حروب عديدة" في مناطق مختلفة، مستشهداً بجهوده السابقة في غزة.

وأشار رئيس تحرير الشروق، إلى أن ترامب يهدف إلى توظيف أي إنجاز يتم تحقيقه، مثل الوصول إلى "وقف إطلاق النار ولو ليوم واحد"، ليكون جزءاً من دعايته السياسية المستمرة، التي يروج فيها لنفسه كـ"صانع سلام".

وتابع حسين، أن ترامب سيستخدم هذا الملف طوال الفترة المقبلة لتكرار حديثه عن دوره في حل النزاعات، لافتاً إلى أن الهدف قد يكون "رهاناً على جائزة نوبل" أو "تلميعاً لصورته".

وشدد على أن ما يسعى إليه ترامب هو على الأقل "اللقطة الإعلامية"، مؤكداً أنه سيتبنى فضل وقف الحرب، حتى لو تم الاتفاق بين طرفي النزاع، كما فعل في نزاعات سابقة في الهند وباكستان وغزة.