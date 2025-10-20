إعلان

بالأرقام.. المبالغ المخصومة عند رد بعض تذاكر السكة الحديد قبل السفر

كتب : محمد نصار

02:18 م 20/10/2025

سكك حديد مصر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات بشأن حالات رد التذاكر في حالة عدول الراكب عن السفر من ضمن المجموعات والأفراد عند الحجز بالقطارات الإضافية والعربات العلاوة بالدرجة الثالثة المكيفة.


وبحسب التعليمات، التي حصل عليها مصراوي، يتم خصم رسم الحجز "30 جنيهًا"، بالإضافة إلى النسب المقررة من قيمة التذكرة الكاملة والمصاريف الإضافية طبقًا لتعليمات الهيئة.


وتضمنت التعليمات عدم رد قيمة رسم الحجز المضافة على التذكرة لحالات "التذاكر خطأ هيئة أو فرق درجة في حالة استبدال العربة بدرجة أقل من الدرجة المسافر بها الراكب أو فرق التكييف (عطل التكييف) وفق تعليمات الهيئة المعمول بها".

