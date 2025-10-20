طلاب جامعة القاهرة يشاركون في الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، فعاليات الندوة التثقيفية الثانية والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تخليدًا لبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته.

وشارك شباب جامعة القاهرة وطلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" بفاعلية في الندوة، ضمن وفد من طلاب الجامعات المصرية، تأكيدًا على الدور الوطني للشباب الجامعي في صون الوعي وترسيخ قيم الانتماء، واستلهام الدروس المستفادة من بطولات أكتوبر في بناء الحاضر وصياغة مستقبل الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة طلاب الجامعة في هذه الندوة تأتي في إطار الحرص على تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، وربطهم بتاريخ وطنهم المجيد، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل مدرسة وطنية رفيعة يتعلم منها الشباب معاني التضحية والانتماء والعمل من أجل الوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز روح الولاء والانتماء في نفوس طلابها من خلال الأنشطة الوطنية والثقافية، ودعم مشاركة طلابها في الفعاليات التي ترعاها الدولة لتأكيد العلاقة الوثيقة بين الجامعة ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية، التي ستظل الدرع الحامي للوطن ورمز عزته.

