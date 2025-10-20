تعمل ايه لو عداد الكهرباء اتسرق؟.. 4 خطوات لتركيب بدل فاقد

تجددت مرة أخرى خلال الفترة الحالية ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء من الشقق السكنية، بمختلف المناطق خاصة العشوائية والجديدة، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات أبرزها ما هي الخطوات المتبعة عند سرقة العداد خشية تعرض المواطن لاي أضرار قانونية من جانب شركة الكهرباء.

ويوضح "مصراوي خطوات الإبلاغ عن واقعة سرقة عداد كهربائي كالتالي:-

أولا:- يقوم المواطن او المشترك الذى تعرض للسرقة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له.

ثانيا:- يقوم المشترك صاحب البلاغ بأخذ صورة من المحضر وتقديمها للكهرباء.

ثالثا:- يقوم فرع الكهرباء التابع له المشترك صاحب الشكوى او البلاغ بتركيب عداد جديد بعد سداد قيمته.

رابعا:- يقوم المشترك بسداد قيمة العداد الجديد مسبق الدفع.