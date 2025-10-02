

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيميًا مهمًا، مع نواب الحزب الجدد في مجلس الشيوخ 2025، لمناقشة استعداد الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.



جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية للحزب، وأعضاء مجلس الشيوخ على مستوي المحافظات كافة.



ومن جانبه أكد النائب أحمد عبدالجواد، أن حزب مستقبل وطن، يتبع نهجًا واضحًا ويحمل رؤية طموحة ترتكز على قواعد تنظيمية ممتدة في مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن الالتزام الحزبي والأداء المؤسسي هما الركيزة الأساسية للنجاح، معتبرًا أن الأداء البرلماني والالتزام الحزبي هما الفيصل في تقدير دور كل نائب.



وأوضح النائب حسام الخولي أن الحزب يدعم أعضائه، ويستلزم من الجميع الالتزام التنظيمي والكفاءة الحزبية.



وخلال الاجتماع، أعرب نواب الشيوخ، عن ثقتهم الكبيرة في اختيارات قيادات الحزب، متعهدين ببذل أقصى الجهد لتحقيق النجاح وتمثيل الحزب بالشكل اللائق تحت قبة المجلس.






