مدبولي: مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالاقتصاد

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

07:31 م 02/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تسير في المسار الصحيح فيما يتعلق بالاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، يعقد حاليا بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.

