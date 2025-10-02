إعلان

القاهرة تحتفي بالمذاقات العالمية في النسخة الثالثة من "أسبوع القاهرة للطعام"

كتب : محمد أبو بكر

02:54 م 02/10/2025

السياحة

تعيش القاهرة هذه الأيام أجواء احتفالية مميزة مع انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من "أسبوع القاهرة للطعام" (Cairo Food Week)، والذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

وجاء حفل الافتتاح بالمتحف المصري الكبير ليمنح الحدث بُعدًا استثنائيًا يجمع بين سحر التاريخ وبهجة المذاقات العالمية.

وينظم الفعالية شركة "فلافور ريبابليك" للدعاية والإعلام، بمشاركة نخبة من كبار الطهاة من مصر وعدد من دول العالم، في تجربة تسعى إلى وضع القاهرة على خريطة المهرجانات الدولية المتخصصة في فنون الطهي.

وتأتي رعاية الوزارة لهذا الحدث في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إبراز التنوع الاستثنائي للمنتجات السياحية المصرية تحت شعار "مصر… تنوع لا يُضاهى"، حيث يشكل المطبخ المصري جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية للبلاد، بما يحمله من أطباق تراثية وحكايات حضارية متوارثة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الطعام يعد نافذة ثرية للتعرف على مصر، قائلاً: "كل طبق مصري يحكي قصة عن حضارتها العريقة ودفء شعبها".

وأشار يوسف إلى أن استضافة الفعالية بالمتحف المصري الكبير يجسد تلاقي الماضي العريق مع الحاضر المبدع، ليمنح الزوار تجربة استثنائية تمزج بين الثقافة والفن والذوق الرفيع.

ويشمل برنامج "أسبوع القاهرة للطعام" أكثر من 30 فعالية متنوعة، بمشاركة أكثر من 30 من أشهر الطهاة العالميين، إلى جانب سلسلة من الندوات والحوارات التفاعلية حول فنون الطهي، يقدم خلالها الخبراء والطهاة المصريون والدوليون أسرار المطبخ المصري وما يقدمه من أطباق أصيلة ذات طابع حضاري متميز.

أسبوع القاهرة للطعام المذاقات العالمية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

