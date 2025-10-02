بدأت مؤخرًا عملية تحريك وعاء ضغط المفاعل النووي الخاص بالوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بعد انتهاء أعمال تصنيعه التي استغرقت نحو 40 شهرًا منذ مايو 2022، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة النووية العالمية.

ويُعد وعاء الضغط أحد أهم المكونات الرئيسة للمفاعل النووي، حيث يحتوي على قلب المفاعل بما يشمله من حزم الوقود النووي وقضبان التحكم وأنظمة القياس والحجز الداخلي.

وتتمثل وظيفته الأساسية في احتواء التفاعل الانشطاري بشكل آمن، ونقل الحرارة الناتجة إلى المبرد الرئيسي، مع قدرته على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والضغوط الهائلة والإشعاعات النووية طوال فترة تشغيل تصل إلى 60 عامًا.

المواصفات الفنية للوعاء:

الارتفاع: 11.185 متر

القطر الخارجي عند الحافة: 4.57 متر

السمك: يقارب 30 سنتيمترًا

الوزن: نحو 331 طنًا

ومن المقرر شحن الوعاء من ميناء سانت بطرسبرغ في روسيا إلى موقع محطة الضبعة النووية، في إطار استعدادات تنفيذ أعمال تركيب المعدات الثقيلة بالوحدة الأولى.

محطة الضبعة النووية:

تقع على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

تُعد أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في البلاد.

تضم أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200 (الجيل الثالث المطور) بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

تنفذها شركة روساتوم الروسية، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا النووية.

ويهدف المشروع إلى دعم استراتيجية الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة القومي، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير مصدر مستقر وآمن للكهرباء يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما يمثل المشروع خطوة نوعية على طريق توطين التكنولوجيا النووية في مصر وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة وتشغيل المفاعلات وفقًا للمعايير الدولية.

