كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إدراج 1106 من العلماء والباحثين المصريين ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024 لأفضل 2% من العلماء عالميًا الأكثر استشهاداً بإنتاجهم العلمي، يمثل إنجازًا استراتيجيًا يرسخ مكانة مصر العلمية على الخريطة الدولية.



جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز، حيث أشار عبد الغفار إلى أن هذا التصنيف المرموق يعتمد على مؤشرات دقيقة تشمل حجم وجودة الاستشهادات الدولية بالبحوث المنشورة والتراكم العلمي في 22 مجالًا و174 تخصصًا.



وشدد على أن الإنجاز يعكس تميز الباحثون المصريون في مجالات واسعة تشمل الكيمياء، الفيزياء، الهندسة، الزراعة، الفلك، وحتى العلوم الإنسانية.



وذكر أن القائمة تضمنت أيضاً 579 باحثًا مصريًا في تصنيف مجمل الإنتاج العلمي، حيث بلغ عدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا نحو 48 ألف بحث.



وأكد المتحدث أن هذا الإنجاز ليس منعزلاً، بل يرتبط بالنجاح في ربط البحث العلمي بالابتكار، مستشهداً بمؤشر الابتكار العالمي والذي تضمن صعود مصر من المركز 95 إلى المركز 83 عالمياً.



وأرجع هذا التقدم إلى دعم الدولة، خاصة من خلال بنك المعرفة المصري الذي يتيح آلاف الدوريات العالمية للباحثين مجانًا، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات الأكاديمية مع الجامعات الأجنبية، بوجود 9 أفرع قائمة ودراسة إنشاء 10 أفرع أخرى قريباً.