هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه فيضان سد النهضة القادمة من السودان.

وقال شراقي في تصريحاته لمصراوي، إن بحيرة السد العالي لا زالت تستقبل المياه القادمة من السودان ولم تمتليء بمقدار يستوجب فتح بوابات مفيض توشكى والواحات، موضحا أن الفيديوهات المتداولة لبوابات السد العالي هي بوابات تفريغ المياه من بحيرة السد لداخل مخرات المياه.

وأكد شراقي أن فيضانات السودان لا تمثل أي خطورة على السد العالي كما يشاع حتى لو ضاعفت كميات المياه.

واختتم شراقي حديثه مطالبا المواطنين بتحري الدقة في الحصول على معلوماتهم وأخذها من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات.

