أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن تصميم المتحف تم اختياره عبر مسابقة عالمية شارك بها 50 مكتب تصميم من 30 دولة، ويهدف لتقديم تجربة متكاملة وفريدة للزائر.

وخلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح غنيم، أن المتحف يتماشى مع رؤية مصر 2030، وسيكون "هدية مصر للعالم"، وسيبدأ الزوار رحلتهم بمشاهدة المسلة المعلقة وتمثال الملك رمسيس الثاني، اللذان يعكسان فخامة ورمزية عميقة.

وأشار "غنيم"، إلى أن "الدرج العظيم"، يُعد إحدى معجزات المتحف والأول من نوعه عالميًا، سينقل الزائر في "رحلة إلى الأبدية" عبر 12 قاعة تستعرض تطور الملكية في العصور المختلفة.

وشدد على أن الملك توت عنخ آمون هو "البطل الأساسي" داخل المتحف، حيث ستُعرض مقتنياته بالكامل لأول مرة، بما في ذلك "العجلات الحربية" وبعض الكنوز الأخرى.

ولفت غنيم إلى أن المتحف لا يقدم مجرد زيادة في المقتنيات، بل يوفر تجربة متكاملة للزائر منذ لحظة وصوله، عبر استخدام الأدوات الذكية والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الشاشات الافتراضية ومتحف الطفل والمطاعم.

كما أعلن عن وجود 1700 قطعة أثرية سيتم ترميمها أمام الجمهور لمدة ثلاث سنوات، ليتمكن الزائر من مشاهدة عملية الحفاظ على التراث عن كثب. وأشار إلى أن المتحف يضم مركز ترميم عالمي يحتوي على 19 معملًا، بالإضافة إلى منطقة للمطاعم والمحلات التجارية، مؤكدًا أن "نتوقع أن يكون افتتاح المتحف مبهرًا".