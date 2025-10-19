القضية تمس الأمن القومي.. عمرو أديب: "أنا مالي ومال غزة" عبارة مرفوضة

شدد الإعلامي عمرو أديب، على أن التعامل مع الأوضاع في قطاع غزة لا يجب أن تكون بمنطق اللامبالاة أو التجاهل، مؤكدًا أن ما يحدث هناك يمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري واستقرار المنطقة بأسرها.

وفي برنامجه "الحكاية" على شاشة "MBC مصر"، أكد أديب رفضه القاطع لعبارة "أنا مالي ومال غزة"، مشددًا على أن القضية الفلسطينية "ليست قضية اختيارية أو مسألة رفاهية سياسية، بل قضية جوهرية ترتبط بمصير المنطقة".

وأشار أديب إلى أن مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ "لا يمكنها أن تتجاهل ما يجري"، محذرًا من أن استمرار العدوان الإسرائيلي ومحاولات تهجير السكان يمثل "تهديدًا حقيقيًا للحدود المصرية ولمعادلة الأمن في المنطقة".

وتابع : "اللي بيحصل في غزة مش بعيد عنّا، ولازم نتابعه ونعرف تأثيره علينا"، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي "قلب الصراع في الشرق الأوسط، وأي حد بيقول مالناش دعوة لازم يراجع معلوماته وتاريخه".

ولفت أديب إلى أن هناك أطرافًا لا ترغب في وقف الحرب، قائلاً: "لا حماس ولا إسرائيل ولا اليمين المتطرف ولا تجار السلاح عايزين الحرب توقف، لأنهم كسبانين، حماس هتمشي لو الحرب وقفت، ونتنياهو بردو".

كما أكد أديب أن الدولة المصرية "تتعامل مع الملف الفلسطيني بمسؤولية واتزان، وتسعى بكل قوة لوقف نزيف الدم وإعادة فتح مسار السلام"، رغم ما تواجهه من تحديات.