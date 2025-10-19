كتبت- داليا الظنيني:

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور باجتماع عاجل، لمراجعة الأجور في ظل الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار، لافتًا إلى أن النقابة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح خليفة أن النقابة تطالب وزيرة التخطيط، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، بالدعوة إلى عقد اجتماعًا عاجلًا للمجلس للنظر في تداعيات زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن القانون يفرض على المجلس الاجتماع مرة كل 6 شهور على الأقل للنظر في الأجور.

وأكد "خليفة"، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات "أثرت على جميع السلع والخدمات" دون استثناء، بما في ذلك الخضروات، الفاكهة، والمواصلات.

وفي سياق متصل، طالب رئيس النقابة بعدم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشددًا على أن هذا المرفق الحيوي يستخدمه نحو 7 ملايين مواطن يوميًا.

وأكد خليفة أن النقابة لن تلجأ لأي طرق تصعيدية أو قضائية، ولن تنظم أي اعتصامات أو إضرابات، رغم تأكيده على أن الحد الأدنى للأجور الحالي لم يُطبق بعد على عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص.