شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية الثانية والأربعين التي تنظمها القوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعلنت وزارة السياحة والآثار أن اليوم الأحد آخر أيام القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون وباقي مقتنياته؛ بعد قرار غلق قاعته بالمتحف المصرى بالتحرير يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري، بعد أن ظلت تستقبل السائحين والمصريين الزائرين قرابة 100 عام.

وجاءت أهم الأخبار على النحو التالي:

"الموضوع هيتحل".. أول تعليق من السيسي بعد زيادة أسعار البنزين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأموال التي تدفعها الحكومة لدعم أسعار البنزين والوقود "من السلف".

وأضاف السيسي في الندوة التثقيفية، الأحد: الفرق بين سعر الوقود ودعمه رقم أقل من اللي بتقول عليه ده، صحيح، بس انت عارف إني بدعم الوقود ده بالسلف، فالجنيه اللي بحطه في الوقود ده، مش جنيه، ده جنيه مضاف إليه السلف، اوعوا تتخلوا عن مسؤوليتكم في تغيير الواقع، اوعوا، لازم ناخد بالأسباب وبالجهد والتحمل.

هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يرد

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بالم هيلز"، إن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في السوق المصري "أمر غير واقعي"، نظرًا لغياب منظومة الرهن العقاري التي تتسبب عادة في مثل هذه الأزمات بالأسواق العالمية.

وأضاف منصور، في حواره مع "الشرق بلومبرج"، أن السوق المصري لا يشهد حالات إجبار على البيع، موضحًا أن حركة البيع قد تهدأ أحيانًا لكنها لا تعني وجود فقاعة عقارية.

قناع توت عنخ آمون يودع جمهور المتحف المصري بالتحرير

الرئيس السيسي: ترامب قادر على وقف الحرب وإحلال السلام بالشرق الأوسط

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن الرئيس الأمريكي قادر على إحلال السلام في المنطقة.

وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ42 والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن الاتصالات كانت مستمرة مع كل دول العالم والدول المعنية بوقف الحرب في غزة.

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د

أصدرت هيئة الدواء، تحذيرًا من عبوات "مجهولة المصدر" حقن "ستيروجيل" التي تستخدم لعلاج الكساح وهشاشة العظام والأمراض المرتبطة بنقص "فيتامين د".

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن التحذير يخص التشغيلة رقم "9998" لمستحضر "Sterogyl15 “H” Solution for I.M injection"، من إنتاج شركة "Desma-Italy".

14 صورة.. أعمال تشطيبات موقف رمسيس متعدد الطوابق

تواصل محافظة القاهرة، أعمال تنفيذ مشروع موقف رمسيس متعدد الطوابق، الذي تنفذه شركة سامكو الوطنية للتشييد، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فتح الموقف بشكل جزئي أمام السيارات، من جهة ميدان رمسيس، بعد نقل عدد من خطوط الميكروباص إليه، تمهيدًا للتشغيل الكامل له بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات بالكامل.

السيسي: ما حدث في 2011 كان حربًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث في عام 2011 كان حربا اختلفت عن ما جرى في 1973.

وأضاف السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية، الأحد: أنا بس عايز أقولكم حاجة، اوعوا تنسوا إن اللي فيه ده كله بفضل ربنا سيحانه وتعالى، كل الشكر والحمد لك يا رب، على دعمك وسترك ونصرك وتوفيقك لينا، لازم تعرفوا ده كويس، الفضل يعود لأصحابه، الفضل كله لربنا، من أول أكتوبر، يمكن هي حكاية بتتحكي، لكن كل يوم بيعدي على مصر كان صعب أوي، مش كل يوم، كل ساعة.

