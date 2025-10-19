نشرة التوك شو| الرأي الفقهي للاحتفال بموالد الصالحين واستثمارات جديدة لـ "ميرسك" في مصر

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

ياسر جلال: الرئيس السيسي لم يكن يعلم بتمثيلي لشخصيته في "الاختيار"

قال الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، إن تجسيده لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار" كان مفاجأة للرئيس.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أشار جلال إلى أن الرئيس لم يكن على علم باختياره لهذا الدور، على عكس ما يشاع.

رئيس هيئة قناة السويس: فقدنا 66% من الإيرادات و50% من حركة السفن بسبب الأوضاع الإقليمية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الاقتصاد المصري تأثر بشدة جراء انخفاض إيرادات القناة بسبب الأوضاع الإقليمية.

وأشار ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر إلى أن القناة كمصدر رئيسي للدخل

عبد المنعم سعيد: "ريفيرا غزة" توقف نهائيًا بعد رفض مصر القاطع له

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن قرار وقف إطلاق النار في غزة جاء نتيجة ضغوط دولية ومصالح متباينة للأطراف المتحاربة.

وأشار سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس إلى أن إسرائيل وحماس لم تكونا راغبتين حقًا في إنهاء الصراع بسبب مخاوف كل طرف من تداعيات التهدئة.

رئيس شعبة المخابز يكشف تداعيات زيادة السولار على منظومة إنتاج الخبز

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار السولار تُشكل عبئًا كبيرًا على تكلفة إنتاج الخبز.

وأشار غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" إلى أن هذا التأثير يمتد ليشمل الخبز المدعم والسياحي على حد سواء.

دار الإفتاء توضح الحكم في الاحتفال بموالد الصالحين

قال الشيخ الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بموالد آل البيت مشروع شرعًا ولا يترتب عليه أي إثم.

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" إلى أن هذه الاحتفالات جائزة ما دامت تُقام في إطار الضوابط الشرعية دون مخالفات.

رشوان: نتنياهو يستخدم تأخير تسليم الجثامين كورقة للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية

كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن محاولات إسرائيلية متعمدة لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة ضغط سياسية.

خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية" أكد رشوان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال هذه القضية كمبرر للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبرر التأخير بالظروف الأمنية الصعبة في غزة وصعوبة الوصول لبعض المناطق.