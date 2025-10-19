هل يشهد الذهب قفزات جديدة في الأسعار؟.. خبير يوضح

قال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أشار مغربي إلى أن الأحداث السياسية وتقلبات قرارات الإدارة الأمريكية ساهمت في دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

وأكد مغربي أن دولًا كبرى مثل الصين وروسيا والهند تزيد مشترياتها من الذهب يوميًا لتعزيز احتياطياتها، مؤكدًا أن هذا الطلب الكبير، إلى جانب تراجع قيمة الدولار عالميًا، أدى إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى حوالي 4350 دولارًا.

وأضاف مغربي أن السوق المصري تأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، موضحًا أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 5750 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهبي حوالي 46 ألف جنيه، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتابع أن الذهب يظل استثمارًا آمنًا على المدى الطويل، مشددًا على أن تكلفة استخراج الذهب وقلة المناجم تجعل منه سلعة محدودة، مما يدعم استمرار ارتفاع أسعاره مقارنة بالعملات الورقية التي يمكن طباعتها بسهولة.

وأكد مغربي أن الذهب لا يخسر قيمته الأصلية حتى في حالات التصحيح السعري، مشيرًا إلى أن المستثمرين الذين اشتروا الذهب بسعر أقل لا يزالون يحققون أرباحًا كبيرة، خاصة إذا كانوا قد اشتروه قبل سنة أو أكثر.

وأوضح أن الطلب المحلي على الذهب في مصر مرتفع للغاية، مما يؤدي إلى نقص في المعروض أحيانًا، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من شدة الطلب على الجنيهات الذهبية، مما يؤثر على الأسعار ويزيد من جاذبية الذهب كاستثمار.

وشدد مغربي على أن قرار البيع أو الشراء يعتمد على أهداف المستثمر، موضحًا أن من يملك فائضًا ماليًا يُفضل استثماره في الذهب لفترة لا تقل عن سنة، لأنه يوفر سيولة أعلى مقارنة بالعقارات التي تحتاج وقتًا أطول لبيعها.