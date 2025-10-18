دار الإفتاء توضح الحكم في الاحتفال بموالد الصالحين

قال الشيخ الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بموالد آل البيت مشروع شرعًا ولا يترتب عليه أي إثم.

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" إلى أن هذه الاحتفالات جائزة ما دامت تُقام في إطار الضوابط الشرعية دون مخالفات.

وأشار أمين الفتوى إلى أن القرآن الكريم حث على التذكير بأيام الله، كما في قوله تعالى: "وذكّرهم بأيام الله"، مؤكدًا أن موالد الأئمة والصالحين تُعد من هذه الأيام التي تُمثل فرصة لتجديد المحبة والاقتداء بسيرتهم النبيلة.

وأضاف أمين الفتوى أن هذه الاحتفالات تُعزز الصلة الروحية بين المسلمين وآل البيت، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية لتجنب أي مظاهر تخالف الإسلام في الأقوال أو الأفعال خلال هذه المناسبات.

وتابع أن دار الإفتاء تدعم إقامة الموالد كوسيلة للذكر والاحتفاء بالصالحين، موضحًا أنها فرصة لنشر القيم النبوية، تعليم السيرة، وترسيخ الأخلاق الحميدة في نفوس الأجيال الجديدة.

وأكد كمال أن الاحتفال بموالد آل البيت يجب أن يكون منهجًا لتعزيز التقوى والتزكية، مشيرًا إلى أهمية تجنب الغلو أو التجاوزات ليكون الاحتفاء تعبيرًا عن القيم العظيمة التي حملها هؤلاء الأولياء.

وشدد أمين الفتوى على أن هذه المناسبات تُمثل أداة لمواجهة التحديات الروحية والأخلاقية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بالصالحين يُلهم الأفراد للاقتداء بأخلاقهم وتعاليمهم في الحياة اليومية.