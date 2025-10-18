منال عوض تستعرض خطوات مصر لتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إن إدارة المخلفات وسياسات صفر مخلفات تعد من أبرز الأولويات التي تقود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، في الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي "صفر مخلفات"، الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمدينة أسطنبول، بمشاركة أمينة أردوغان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة صفر مخلفات، ومراد كوروم، وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ في تركيا، وخوسيه مانويل مولر، نائب رئيس المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة بشأن صفر مخلفات، وسامد أغيرباش رئيس مؤسسة صفر مخلفات، وعدد من قادة الحكومات والمؤسسات الدولية والأكاديميين ورواد القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وقادة المدن والمجتمعات المحلية وصانعي السياسات.

وأضافت أن المنتدى العالمي "صفر مخلفات" يُعد منصة مهمة للتعاون العالمي في بناء منظومة متكاملة ومرنة لإدارة المخلفات، تُوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الإدارة المتكاملة المخلفات ضمن إجراءات تطوير القطاع البيئي وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وإشراك القطاع الخاص.

واستعرضت منال عوض، خطوات مصر نحو تطوير قطاع إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار فيه وإشراك القطاع الخاص، ومن أهمها إصدار أول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات في مصر عام 2020 يحدد الأدوار والمسئوليات لجميع الفاعلين في المنظومة ويضع آليات التمويل المستدام للمنظومة والضوابط اللازمة لعمليات التخطيط والتنظيم والمراقبة، وإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ككيان مؤسسي يختص بعملية التخطيط والتنظيم، وإنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات سواء محطات وسيطة ومنشآت معالجة ومدافن صحية آمنة.

وأشارت منال عوض، إلى تنفيذ مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج كأحد أهم خطوات الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية، وجارٍ صياغة مراحل التنفيذ بشأن مواد التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية بالتوازي مع تنفيذ المبادرات الطوعية.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تعد في المرحلة الأخيرة للتطبيق الفعلي، إلى جانب السعي نحو اتباع التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ووضع الدليل الاسترشادي لنظام العلامة الخضراء لتشجيع عمليات التدوير.

وأضافت الوزيرة، أن مصر وضعت إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى زيادة كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات البلدية إلى 85% ومعالجة نسبة 60% من المخلفات البلدية المجمعة بمنشآت المعالجة الميكانيكية البيولوجية بحلول 2027، وتوجيه نسبة 20% من المخلفات المجمعة إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة وتحفيز القطاع الخاص من خلال إصدار قرار رئيس الوزراء لتعريفة التغذية الكهربية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، والعمل على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والتي تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع المخلفات وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وغيرها.

كما أشارت الدكتورة منال عوض، إلى إطلاق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال إدارة المخلفات، منها تدوير المخلفات الزراعية وتدوير مخلفات البناء والهدم، ومشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات البلدية، وإنتاج الوقود البديل، والتي تفتح المجال أمام مشاركة واسعة للقطاع الخاص، سواء لتوفير مواد خام لمختلف الصناعات أو الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن مصر تنفذ حاليًا أكبر مدينة متكاملة للمخلفات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك على مساحة 1200 فدان بالشراكة مع شركاء التنمية متمثلة في البنك الدولي لمعالجة كافة أنواع المخلفات، كما تعمل مصر على التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز للاستغلال الأمثل من المخلفات الزراعية ومخلفات المجازر.

وأضافت أن أهمية الاجتماع الوزاري تكمن في إتاحة الفرصة لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ سياسات "صفر مخلفات" في مختلف المدن والمجتمعات من أجل مستقبل حضري مستدام، والخروج بمقترحات سياسات قابلة للتنفيذ، وتطوير التزامات وتحالفات جديدة على المستويات الوطنية والإقليمية.

من جانبها أعربت سيدة تركيا الأولى، أمينة أردوغان، عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الذي يجمع الأراء والرؤى المختلفة، لافتة إلى أن تركيا أتمت العام الثامن للطريق إلى صفر مخلفات بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وخاصة النساء.

ولفتت أمينة أردوغان، إلى أن مبادرة صفر مخلفات وقعت عليها حوالي 105 دول بالأمم المتحدة وهو ما يدعو للفخر ويعكس اهتمام الدول بقضية المخلفات، داعيةً جميع الدول للانضمام للمبادرة، وإلى الوفاء بجميع الالتزامات البيئية التي تقع على عاتقهم للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لن يُعفى أحد من تأثيراتها السلبية.

في سياقٍ متصل، أكد مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، أن مبادرة صفر مخلفات تعد نقطة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق العدالة المناخية، نظرًا لأن الإسراف في استخدام الموارد المائية والغذائية يؤدي إلى كوارث بيئية لذا لا بد من تغيير أنظمة الإنتاج والاستهلاك لتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى تقرير الأمم المتحدة في جنيف عام 2024 الذي أوضح أن حوالي 2200 مليار طن مخلفات تأتي من المدن وخاصة الحضرية وهو ما يدفعنا لضرورة تغيير أنماط الاستهلاك، مؤكدًا أن المبادرة لها بعد استراتيجي في تركيا، حيث يمكن أن تقلل من الانبعاثات وتزيد من الإنتاج الاقتصادي نتيجة الحفاظ على الموارد، نظرًا لتوجه الدولة نحو تقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويره، وبحلول عام 2026 ستقوم تركيا بإنتاج منتجات قابلة للتدوير مما يساهم في زيادة نسبة إعادة التدوير بنسبة 15%، لافتًا إلى أن أردوغان أعلن عن مئوية تركيا التي تدعم التنمية الخضراء، حيث تم الإعلان عن دعم تركيا للتنمية لتقليل الانبعاثات لتصبح دولة محايدة للانبعاثات الكربونية.

من جهة أخرى، أوضح إبراهيم يوماقلي، وزير الزراعة والغابات التركي، بعض الإجراءات التي تتخذها تركيا للحد من المخلفات والاستفادة منها، حيث تقوم بتحويل المخلفات العضوية إلى سماد وكذلك مخلفات الغابات، كما يتم جمع العبوات من المصدر لتدويرها وذلك للحد من استهلاك مواد التغليف.

ونفذت تركيا، تطبيقات زراعية حديثة صديقة للبيئة وإعادة النظر في سياسات الري والزراعة واستخدام المياه، علاوة على تنفيذ برامج توعية للمزارعين، وبرامج للحد من إهدار الطعام، وذلك بهدف تغيير شكل مستقبل العالم.

من ناحية أخرى، أكد وزير الصناعة التركي، أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تحقيق الاستدامة ومستقبل أفضل، مُشيرًا إلى النجاحات التي حققتها تركيا في مجال الصناعة والتكولوجيا، لافتًا إلى أن أنماط الاستهلاك غير المنظمة وغير المسئولة تجعل الكوكب يدق أجراس الإنذار لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجميع لتوفير التمويل اللازم للتحول الاقتصادي الأخضر، وأن تركيا وضعت إطارًا تشريعيًا نحو التحول للأخضر.

وأكد نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اهتمام البرنامج بتحقيق أهداف مبادرة صفر مخلفات من خلال مجموعة من القطاعات التي تخدم هذا الهدف وخاصةً الإنتاج والاستهلاك المستدام، لافتًا إلى التواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية على مستوى العالم، مؤكدًا أن البرنامج يعد منصة دولية لتبادل الخبرات.

