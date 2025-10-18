المستشار عصام فريد رئيسًا لمجلس الشيوخ بـ299 صوتًا من أصل 300

فاز المستشار عصام الدين فريد، برئاسة مجلس الشيوخ بالتزكية، ليكون رئيس الغرفة البرلمانية الثانية لمدة 5 سنوات مقبلة.

وحصد المستشار عصام الدين فريد، رئاسة مجلس الشيوخ بالتزكية، بحصوله على 299 صوتًا من أصل 300 عضو بمجلس الشيوخ.

المستشار عصام الدين فريد، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدًا.

ولد بمدينة القاهرة، وبدأ حياته في السلطة القضائية بالالتحاق بالنيابة العامة، وشغل منصب وكيل النائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرًا لنيابة المعادي.

كما تم ترقية المستشار عصام فريد، ليشغل منصب رئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسًا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارًا بمحكمة جنايات القاهرة.

والتحق بمحكمة استئناف القاهرة الجديد بالعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسًا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

كما أُعير المستشار عصام الدين فريد، للعمل رئيسًا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين، وعاد من الإعارة ليشغل منصب رئيس دائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وخاض المستشار عصام الدين فريد، انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، ليتم انتخابه خلال الجلسة العامة اليوم، رئيسًا لمجلس الشيوخ بالتزكية.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أين تُخصص الموارد المادية التي وفرتها الحكومة من زيادة المحروقات؟.. "خطة النواب" توضح