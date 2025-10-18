بدء الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ

بدأت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني من مجلس الشيوخ، وذلك بناءً على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس.

وتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية، النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، كونه أكبر الأعضاء سنًا، والتي ستشهد أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.

كما تولى النائبان محمد طارق نصير، وأحمد خالد، معاونة رئيس الجلسة الافتتاحية، بوصفهما أصغر الأعضاء سنًا، حيث لا يتجاوز عمرهما 35 عامًا.

وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء اليمين الدستورية ليبدأو في ممارسة دورهم بمجلس الشيوخ، ونصه كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 580، والذي نشرته الجريدة الرسمية، بدعوة مجلس الشيوخ الجديد، للانعقاد في الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل.

