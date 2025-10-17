بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار تحريك أسعار المحروقات، موضحًا إن جميع أنواع الطاقة من بنزين وسولار شهدت زيادة بـ2 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الخبر غير مريح رغم توقعه، ويتعارض مع تصريحات المسؤولين بتحسن الاقتصاد وعدم إثقال المواطنين.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أضاف أديب أن الحكومة أعلنت الزيادة صراحة، لكن الناس كانت تأمل في تأجيلها أو تقليلها، مؤكدًا أن المواطنين يتساءلون عن سبب الارتفاع رغم انخفاض الدولار أو استقرار برميل البترول عالميًا، بينما تقل الأسعار في دول أخرى.

وتابع مقدم "الحكاية" أن التأثير الأكبر للسولار غير مباشر على غلاء المعيشة، حيث يرفع تكاليف الزراعة والصناعة والسياحة بنسبة 15-20%، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى زيادات في الأسعار الاستهلاكية دون تعويض واضح.

وأكمل أديب موجهًا حديثه للحكومة: "الناس فرحانة ببلدها لها يومين، كنت استنى شوية في رفع أسعار البنزين!، كله بيكسب والمواطن الوحيد اللي بيخسر".

وأكد أن الحكومة يجب أن تفكر جديًا في برامج اجتماعية ترطيبية مع رفع الدعم، محذرًا من تقليل حجم السلع مثل زيت التموين كوسيلة للزيادة المقنعة، مشددًا على صبر المواطن لكنه يحتاج إلى إجراءات حقيقية.

وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة انسحقت تمامًا، حيث باع الناس سياراتهم أو لجأوا للمواصلات، مضيفًا أن توفير الوقود يجب أن يُعاد توجيهه لدعم القدرة الشرائية، لا يبقى مجرد أرقام تضخمية.

وأكد أديب أن رفع الدعم يؤلم الجميع لا الأغنياء فقط، مطالبًا الحكومة بإجراءات فورية لترطيب التأثيرات على الطبقات المتوسطة والعليا منها، بعيدًا عن النظريات عن هدر الوقود.