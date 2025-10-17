أحدث 21 صورة للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه بأيام

20 صورة من مواقف القاهرة بعد زيادة أسعار المواصلات

تواصل مصر استعداداتها المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد واحدًا من أضخم المتاحف في العالم المخصصة للحضارة المصرية القديمة. ويقع المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة، ليشكل معالم سياحية متكاملة تعكس عظمة التاريخ المصري.

وتشهد المنطقة المحيطة بالمتحف أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية والطرق المؤدية إليه، لضمان استقبال الزوار من داخل مصر وخارجها في أجواء تنظيمية وسياحية مميزة.

وتواصل وزارة السياحة والآثار أعمال تجهيز القاعات والمعارض الداخلية بالمتحف المصري الكبير، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الفرعونية، من أبرزها مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تُعرض بالكامل لأول مرة.

ويُنتظر أن يُحدث افتتاح المتحف نقلة نوعية في حركة السياحة الثقافية بمصر، ويعزز مكانتها كوجهة عالمية لعشاق الحضارة والتاريخ.

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا ترصد استعداد افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر له الأول من نوفمبر المقبل.

