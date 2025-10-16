وسيم السيسي: القضاء في مصر القديمة كان مثاليًا وبنى إرثًا يقلل الجريمة

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن القضاء في الحضارة المصرية القديمة كان مثاليًا في قواعده وعادلًا في أحكامه، مستندًا إلى كتاب محمود السقا الذي يصف كيف نسجت ربة العدالة قانونًا من القيم الإنسانية، معتمدًا على العدل كأساس للملك والعدالة الاجتماعية التي تجعل الكل سواسية أمام القانون.

وقال السيسي، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن ابن رمسيس الثالث، من الأسرة العشرين، حُكم عليه بالإعدام للخيانة بعد محاكمة عادلة، وأدهش المؤرخين أن المحكمة أعدمت قاضيين متورطين مع القصر، الذين انتحرا قبل التنفيذ، مشيرًا إلى أن العدالة شرط التقدم.

وأضاف السيسي أن القضاء في المستقبل سيتطور تكنولوجيًا لينتهي الكذب، حيث يُكشف عن أفكار المتهم أو وكيل النيابة عبر شاشات، مما يجعل الصدق قيمة كبرى، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت كما في الامتحانات الطبية التي يحلها في ثوانٍ بدلاً من ساعات، لكنه يساعد الإنسان في الإبداع لا يحل محله.

وتابع موضحًا أن القضاة سيحددون ما إذا كانت الجريمة ناتجة عن "فريدم" أو إكراه أو جينات مجرمة أو سبق إصرار، مستشهدًا بقضية إنجليزية حيث أحيل لص ساعات إلى طبيب نفسي لفحص "جنون السرقة"، مؤكدًا أن الانفجار المعلوماتي سيمنع الجرائم قبل وقوعها.

وأشار عالم المصريات إلى أن قلة الجريمة في مصر اليوم تعود للإرث الحضاري القديم، الذي يُورث جينيًا عبر الإبيجينتيكس، كما في تجربة ستوكهولم حيث ورث الفئران معارف مكتسبة، وتجارب ريخمز تظهر أن حرمان الأطفال من الإفراط يبني صمودًا، مشددًا على أن تجارب مثل هولمز أثبتت تفوق الذكاء لدى الفئران المحرومة.

وأكد السيسي أن المخزون الحضاري يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الجريمة، كما أشاد ترامب بمصر، ويجب تربية الأجيال على الكفاح لا الإغداق، ليصبحوا أقوياء أمام صعوبات الحياة، مستذكرًا سرقته في أكسفورد وفخرَه بسمعتها العالمية.