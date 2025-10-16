وفد إعلامي سوداني: مصر والسودان روح واحدة في بلدين

اختتمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي لتأهيل وفد من الإعلاميين السودانيين من تلفزيون السودان، بالتعاون مع مركز خبراء التكامل للدراسات والتدريب والاستشارات.

جاءت الدورة، التي استمرت من 5 إلى 15 أكتوبر 2025، في إطار حرص الكلية على إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية العربية والأفريقية من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة.

وتلقى المشاركون تدريبًا عمليًا مكثفًا في الإعداد التلفزيوني على يد الدكتور علي جمال التركي، مدير تحرير البوابة نيوز ومدير التحرير بقناة القاهرة الإخبارية، إلى جانب تدريبات في مهارات التقديم التلفزيوني مع الإعلامي محمد الشاذلي، مذيع برنامج صباح الخير يا مصر.

وشهدت احتفالية الختام، حضور الدكتور عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة، والمستشار حسن حجاج علي، المستشار بالسفارة، والدكتور عادل عبد العزيز الفكي، رئيس مجلس إدارة مركز خبراء التكامل، والدكتور عبد الله عثمان، مدير عام المركز.

وخلال الحفل، عبّر المسؤولون السودانيون عن تقديرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي لما تقدمه مصر من دعم دائم واحتضان للأشقاء السودانيين، مؤكدين أن مصر كانت وستظل الملاذ الآمن للشعب السوداني في أوقات الأزمات، كما وجهوا الشكر لقيادة الجامعة وكلية الإعلام ومركز التدريب على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وجودة التدريب.

وأكد الحضور، من الجانب السوداني، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مشيرين إلى أن الشعبين يمثلان "روحًا واحدة في بلدين" تجمعهما وحدة المصير والتاريخ والروابط الثقافية والتعليمية والإعلامية الممتدة عبر عقود طويلة.

وشهدت السنوات الأخيرة تعاونًا مثمرًا بين المؤسسات التعليمية والإعلامية في البلدين، خصوصًا في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يعكس الرؤية المشتركة نحو دعم التكامل المصري السوداني.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الوفد الإعلامي السوداني من قبل ممثلي السفارة ومركز خبراء التكامل، كما قدّم الجانب السوداني دروع تكريم إلى الدكتورة ثريا البدوي، والدكتورة نشوة عقل، والدكتورة أماني رضا، فضلًا عن تكريم المدربين المشاركين تقديرًا لعطائهم وجهودهم خلال الدورة التدريبية.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026