شبورة وأمطار خفيفة غدًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 17 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا متقلبًا تتنوع فيه الظواهر الجوية بين الشبورة والأمطار الخفيفة.

وأوضحت الهيئة، في بيان الخميس، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس إلى الاعتدال ليلًا ويكون مائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة.

وأضافت الهيئة، أن شبورة مائية تتكوّن من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

