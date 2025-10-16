قال الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، إنه سيسعي لمواصلة دوره الوطني في مجلس الشيوخ، والذي يمتد لأكثر من 30 عامًا بدأت بعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية ثم عضوية مجلس الشورى، وعضوية ورئاسة الأغلبية بمجلس النواب، ثم عودة مرة أخرى لمجلس الشيوخ.

وأضاف "القصبي"، عقب استلام كارنيه العضوية، ضمن النواب المعينين، أن ثقة الرئيس السيسي وسام على صدره يعتز به، متابعًا: ستكون تركة ستورث لأبنائي وأحفادي من بعدي، فثقة الرئيس لا يمكن أن يضاهيها أو يقارنها أي شيء آخر.

وتابع: سعيد جدًا بالعودة للشيوخ مرة ثانية والذي يضم مجموعة وكوكبة من الكفاءات والخبرات والتي تعمل لمساعدة الدولة المصرية ودعمها في شتى المجالات خاصة في ظل دور مصر الكبير والذي بفضل الله عادة مرة أخرى كما كان بل وأكثر، بفضل الرئيس السيسي وخير دليل على ذلك ما حدث بقمة شرم الشيخ للسلام وتوجه أنظار العالم أجمع لمصر ومكانة مصر ودور مصر ورئيس مصر.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026