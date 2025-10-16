مفتي الجمهورية السابق: ثقة الرئيس بتعييني في "الشيوخ" وسام أعتز به

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن سعيد للغاية عقب الانضمام لمجلس الشيوخ، وخاصة أن يكون هذا الانضمام بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا: ثقة الرئيس وسام أعتز به.

وأضاف "علام"، عقب تسلمة كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يضم عددًا من الكفاءات والخبرات في شتي المجالات، كما أنه سيعمل وبكل قوة ليكون إضافة للحياة البرلمانية والنيابية المصرية وأن يقدم الجميع خبراتهم للارتقاء بهذا البلد العظيم، مصر أم الدينا، كما وصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم خيرًا، وقال عن جندها هم خير أجناد الأرض وإنهم في رباط إلى يوم القيامة.

وأشار "علام"، إلى أنه سينضم إلى لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة وتصحيح المفاهيم ونشر الدعوة الوسيطة ونبذ ما يدعوا إلى الأفكار الهدامة والمتطرفة والإرهابية لأن الدين الإسلامي هو دين الوسطية ودين التسامح والإسلام دين السلام.

