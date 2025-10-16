إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء خريفية وفرص أمطار اليوم

كتب : محمد نصار

10:50 ص 16/10/2025

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم الخميس أجواء خريفية على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

