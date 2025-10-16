حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء خريفية وفرص أمطار اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم الخميس أجواء خريفية على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026