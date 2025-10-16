كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، عن خطة طموحة لمواجهة أزمة المياه والصرف الصحي في الدائرة.

وقال وقال زيدان خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، إن كفر الدوار تحتاج إلى مضاعفة إنتاجها من المياه، مشيرًا إلى أن المحطتين الحاليتين تنتجان 1400 متر مكعب فقط بينما الاحتياج الفعلي يصل إلى 280 ألف متر مكعب.

وأضاف زيدان أن الدائرة تتمتع بميزة كبيرة تتمثل في"ترعة المحمودية التي توفر مياه النيل، مؤكدًا أن هذا يمثل امتيازًا لا تتوفر عليه العديد من المحافظات الأخرى.

وتطرق إلى المعاناة في قرية سيدي غازي، موضحًا: "بعض القرى لا تشرب مياه في الصيف"، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء محطتي مياه جديدتين كحل جذري.

وأوضح المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت في وصول الصرف الصحي إلى 80% من المركز، لكنه أكد أن "20% من القرى لم تصلهم الخدمة بعد".

وأشار إلى أن الحلول تشمل ربط مواسير سريعة من مركز المطامير كحل عاجل، وإنشاء محطتي مياه جديدتين كحل استراتيجي.

وشدد المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، على ضرورة اكتمال مشروعات الصرف الصحي وتمهيد الطرق، معتبراً أن هذه الخدمات الأساسية تمثل "مدخلات حل المشكلة".