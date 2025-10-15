وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بقطر لبحث أوضاع العمالة

التقى محمد جبران، وزير العمل، بعدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة قطر من أصحاب الشركات والعاملين بمختلف القطاعات، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر السفارة المصرية في الدوحة، بحضور السفير وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، والملحق العمالي سها شهدي.

وجاء اللقاء بالتزامن مع مشاركة الوزير جبران في فعاليات المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث استمع خلال الاجتماع إلى أبرز التحديات والاستفسارات التي طرحها أعضاء الجالية المصرية، مؤكدًا حرصه على إيجاد حلول عملية لكل الموضوعات التي تمت مناقشتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارتي العمل في البلدين لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام العاملين المصريين في قطر.

وأشاد وزير العمل بالعلاقات المتينة بين مصر وقطر على مختلف المستويات، داعيًا أفراد الجالية إلى التواصل المستمر مع المكتب العمالي في الدوحة في حال وجود أي استفسارات أو مشكلات تتعلق ببيئة العمل.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين وزارة العمل والسفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي يسهم في توفير الحماية والرعاية الكاملة للعمالة المصرية، مع العمل على توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم لضمان استمرار العلاقات العمالية بشكل منظم ومستقر.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني داخل مصر، بهدف تأهيل الشباب للوظائف التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدًا أن الوزارة على جاهزية كاملة لتلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية بالكوادر المصرية الماهرة والمدربة في مختلف التخصصات.

