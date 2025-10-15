إعلان

أحمد موسى يكشف الموعد المتوقع لعودة معبر رفح للعمل

كتب : حسن مرسي

10:26 م 15/10/2025

معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أكد الإعلامي أحمد موسى أن معبر رفح سيعود للعمل مرة أخرى من الجانب الفلسطيني خلال ساعات قليلة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وجود 50 ألف فلسطيني حالتهم الصحية حرجة ويجب أن يغادروا لتلقي العلاج في الخارج.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الجميع يتمنى الوصول إلى اليوم الذي تعود فيه غزة، مشيرًا إلى أن مصر دعت إلى قمة عالمية لإعادة الإعمار، والتي تُقدر تكلفتها بسبعين مليار دولار.

وأضاف مقدم "على مسئوليتي" أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في مجال إعادة الإعمار، مؤكدًا أن إعمار غزة سيتم من خلال المؤتمر الذي تتبناه مصر، والذي سيشهد حضورًا دوليًا كبيرًا جدًا.

وأشار إلى أن جميع الأطراف تسعى لوقف الحرب وتبحث عن السلام، مضيفًا أن مصر وتركيا وقطر ضامنة لعدم خرق حركة حماس لوقف إطلاق النار.

