السياحة: تنوع في برامج الحج السياحي 2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه ضوابط الحج السياحي 1447هـ تضمنت مجموعة واسعة من البرامج التي تراعي تنوع الشرائح المجتمعية، حيث شملت مستويات متعددة تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية. وتضمنت هذه المستويات فئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة – أ – ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب – ج)، والبري (مستوى أ – ب – ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب احتياجات المواطنين وتمنحهم حرية الاختيار وفق إمكانياتهم.

كما أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه ولأول مرة هذا العام تم استحداث برنامج حج جديد تحت اسم (خمس نجوم أبراج كدانة)، والذي يتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج فندقية بدلًا من المخيمات، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الحجاج المصريين ضمن منظومة الحج السياحي.

من جانبه، اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.

