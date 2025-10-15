3 زوجات لشهداء بقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025

تضمنت القائمة الوطنية من أجل مصر عدداً من زوجات شهداء الوطن.

وجاءت ضمن القائمة رشا حسني، أرملة الشهيد محمد مبروك، ممثلةً عن محافظة الشرقية بقطاع شرق الدلتا، وإيمان الألفي، أرملة الشهيد المقدم عادل عبد الحميد، ممثلةً عن محافظة دمياط في دائرة شرق الدلتا.

كما شملت القائمة أيضًا هيام سيد عبد العزيز، أرملة الشهيد محمد أبو شقرة، ممثلةً عن دائرة الجيزة بالصعيد بمحافظة الفيوم.

