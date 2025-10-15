ضمت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تقدمت بأوراق ترشحها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، عدداً من الوزراء السابقين ممن تولوا حقائب تنفيذية مهمة في حكومات سابقة، ضمن مرشحيها لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وضمت القوائم عدداً من الأسماء البارزة بينهم:

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق رئيس حزب الجبهة .

المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق عن حزب مستقبل وطن

الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني الأسبق رئيس حزب حماة الوطن

المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون القانونية السابق عن حزب الجبهة

محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق أمين عام حزب مستقبل بالجيزة.

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق.

السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وأمين عام حزب الجبهة الوطنية.

الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعن حزب مستقبل الوطن.

وتوزع المرشحون على أكثر من قطاع انتخابي ضمن القوائم التي تشمل قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع الجيزة والصعيد، وقطاع شرق وغرب الدلتا، بما يعكس تنوع التمثيل في التحالف الذي يضم عدداً من الأحزاب أبرزها مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، وحزب الجبهة.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح تلقت عدداً من القوائم بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" في القطاعات المختلفة، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

