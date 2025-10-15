علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام التي أشاد فيها بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، مؤكدًا أن تلك الإشادة تمثل شهادة عالمية على حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، وتُعد فرصة ذهبية لدعم الترويج السياحي لمصر عالميًا.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: "مجرد إن رئيس أكبر دولة في العالم بيقول ويشيد بانخفاض معدلات الجريمة في مصر وإن مصر بتتمتع بأعلى معدلات الأمان وربنا يديمها علينا ويحفظها من أي تهديد، فده في حد ذاته دعاية كبيرة جدًا لا تقدر بثمن للأوضاع في مصر".

وأوضح أن تلك الشهادة الصادرة من رئيس دولة كبرى تمنح مصر دعمًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا، وتُظهرها كوجهة آمنة للمستثمرين والسياح على حد سواء.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الإشادة ستدعم جهود وزارة السياحة في الترويج الخارجي لمصر، موضحًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأشار إلى أن العام الحالي يُتوقع أن يكون الأفضل في تاريخ السياحة المصرية من حيث عدد الزائرين والإيرادات، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة حتى الآن مبشرة للغاية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الترويج لمصر كإحدى أكثر دول العالم أمانًا سيكون جزءًا أساسيًا من الحملات الدعائية المقبلة، بالتوازي مع الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه حدث عالمي سيعزز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة.

وشدد على أن إشادة ترامب تمثل "دعاية مجانية لا تُقدر بثمن"، وأن الحكومة ستعمل على استثمارها بشكل فعّال في حملات الترويج للسياحة المصرية عالميًا.

