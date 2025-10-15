نقابة الأطباء تطالب بوقف "دبلوم للتغذية العلاجية" ببيطري المنصورة

تابعت نقابة أطباء مصر بقلقٍ بالغ ما أُعلن مؤخرًا من كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة بشأن فتح باب القبول في "الدبلوم المهني للتغذية الصحية والعلاجية"، والذي يتضمن – وفقًا لما ورد في الإعلان الرسمي – دراسة تغذية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجهاز الهضمي وغيرها من الحالات المرضية ذات الطابع العلاجي.

وأكدت النقابة احترامها الكامل وتقديرها لدور الزملاء الأطباء البيطريين في مجالاتهم المتخصصة، وعلى رأسها صحة وسلامة الغذاء وتنمية الثروة الحيوانية، لكنها تشدد في الوقت ذاته على أن مجال التغذية العلاجية يعد اختصاصًا أصيلاً من اختصاصات الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، ولائحته التنفيذية، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة للمسارات التعليمية الطبية.

وقالت النقابة إن ما ورد في محتوى هذا الإعلان يمثل تعديا واضحا على اختصاصات مهنة الطب البشري، وتجاوزا غير مقبول للمجال العلمي والمهني الذي يختص بتشخيص الأمراض، ووصف أنظمة العلاج والتغذية العلاجية للمرضى، وهو ما يُعد شأنا علاجيا خالصا لا يجوز لغير الأطباء البشريين ممارسته أو تدريسه أو منح شهادات مهنية فيه.

وطالبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة المنصورة، بسرعة التدخل لوقف هذا البرنامج فورا، والتحقيق في ملابسات اعتماده، منعا لتكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس الأمن الصحي للمواطنين وتخل بالضوابط القانونية لمزاولة المهن الطبية.

وذكرت النقابة أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مهنة الطب وصون حق المواطن المصري في تلقي خدمة طبية وعلاجية آمنة من مختصين مؤهلين علميًا ومهنيًا وفق القوانين المنظمة لذلك.