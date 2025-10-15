تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر، بأوراق ترشحها في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا منذ قليل قبيل غلق باب الترشح، وذلك للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة وتضم 100 مرشح عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية.

وضمت القائمة عدد من الشخصيات مثل الفريف محمد عباس رئيس حزب حماة وطن، والمهندس عاصم الجزار رئيس حزب حزب الجبهة.

وكان قد أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تلقت أمس الثلاثاء قائمتين بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، عن دائرتي شرق وغرب الدلتا.