إعلان

القائمة الوطنية تقدم أوراق ترشحها بالقاهرة ووسط الدلتا بانتخابات النواب

كتب : محمد سامي

04:41 م 15/10/2025

القائمة الوطنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر، بأوراق ترشحها في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا منذ قليل قبيل غلق باب الترشح، وذلك للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة وتضم 100 مرشح عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية.

وضمت القائمة عدد من الشخصيات مثل الفريف محمد عباس رئيس حزب حماة وطن، والمهندس عاصم الجزار رئيس حزب حزب الجبهة.

وكان قد أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تلقت أمس الثلاثاء قائمتين بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، عن دائرتي شرق وغرب الدلتا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القائمة الوطنية انتخابات النواب وسط الدلتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة