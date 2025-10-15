علي المالكي: قمة شرم الشيخ محطة جديدة لترسيخ السلام العالمي

قال الأمير على بن إبراهيم المالكي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن أسبوع القاهرة للمياه الذي تستضيفه مصر، أصبح منصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر في قضايا المياه العالمية والدولية .

وأوضح المالكي أن مناقشاته شاملة لكل الملفات المتعلقة بقضايا المياه والزراعة، مؤكدًا دعم جامعة الدول العربية كل الحوارات التي تجرى والتي من شأنها أن تضمن مشروعات زراعية يستطيع من خلالها المواطن العربي تحقيق اكتفائه الذاتي من الغذاء.

وأشاد المالكي بمجهودات مصر لعقد قمة السلام التي جرت خلال الأيام الماضية؛ لوقف حرب غزة، قائلًا "قمة السلام شكَّلت محطة عربية لترسيخ السلام".

وطالب المالكي جموع دول العالم بتقديم الدعم اللوجستي للشعب الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، قائلًا "على العالم دعم الفلسطينيين لخلق أجواء معيشية ترقى بحياة الإنسان، وذلك بعد أن دمرت الحرب البنية التحتية لقطاع غزة".

جاء ذلك خلال كلمة المالكي، اليوم الأربعاء، بالجلسة الحوارية بأسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه وزارة الري.

