يُناقش غدًا.. نص تقرير لجنة النواب بشأن الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

كتب : نشأت علي

12:14 م 15/10/2025

مجلس النواب- أرشيفية

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة، مطلع الأسبوع الجاري.

وحصل "مصراوي" على نص التقرير بالكامل، ننشره في ما يلي:

كانت اللجنة الخاصة انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى المادة؛ نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محاميًا، وإذا لم يحضر تباشر التحقيق.

مجلس النواب لجنة النواب قانون الإجراءات الجنائية

