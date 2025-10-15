أسامة كمال: قمة شرم الشيخ كسرت شوكة المراهنين على فشل مصر

أكد الإعلامي أسامة كمال أن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت انتصارًا دبلوماسيًا لمصر وهزيمة للمشككين في قدراتها.

وقال خلال برنامجه "مساء dmc" على شاشة dmc: "إن القمة كانت يومًا رائعًا جمع زعماء العالم لإحلال السلام في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنها شكلت "كسراً لشوكة من راهنوا على فشل مصر".

وأضاف كمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكن في ساعات قليلة من إقناع زعماء 30 دولة بالاستراتيجية المصرية، مؤكدًا أن القمة "أثمرت عن اتفاق حقيقي وواقعي لوقف الحرب في غزة بعد عامين من الدمر".

وتابع، أن مصر لم تكتفِ بحل الأزمة سياسياً، مشيرًا إلى أنها "دخلت إلى قلب إسرائيل للإشراف على تنفيذ الاتفاق"، معتبراً أن هذا يمثل إنجازًا استثنائيًا.

وأشار إلى أن شعبية الرئيس السيسي ارتفعت داخل إسرائيل، موضحًا أنها أصبحت أكبر من شعبية المتطرفين في حكومتها بعد مساهمته في عودة المحتجزين والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وشدد كمال على أنه "في ساعتين فقط، انتهت أربع أخماس المشاكل التي كان يعاني منها العالم كله"، معتبرًا أن القمة حققت إنجازًا تاريخياً للدبلوماسية المصرية.

