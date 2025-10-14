أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، لإطلاقها مبادرة إنسانية بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين (اليوم العالمي للعصا البيضاء)، الذي يوافق 15 أكتوبر 2025، والتي تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وأشادت المستشارة أمل عمار بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، مؤكدة أنها تعكس التزام وزارة الداخلية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المرأة والأشخاص ذوو الإعاقة، وتبني المبادرات التي تجسد قيم التكافل والتضامن الاجتماعي.

وأوضحت رئيسة المجلس أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لنهج الوزارة في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة والمساواة وتمكين ذوي الهمم وإبراز دورهم الإيجابي في مختلف مجالات الحياة العامة، مشيرةً إلى التعاون المستمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية في تنفيذ مبادرات مشتركة تخدم قضايا المرأة والمجتمع.

وتتضمن المبادرة، التي ينفذها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إتاحة استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة، بدءًا من يوم 15 أكتوبر ولمدة أسبوع بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تنظيم زيارات واحتفاليات لطلبة مدارس المكفوفين في أندية الشرطة، لتقديم الدعم والمساندة المعنوية لهم.

وأكد المجلس القومي للمرأة أن مثل هذه المبادرات تعكس روح المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية، وتعزز من جهود الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.