28 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة في اول الليل مائل للبرودة في آخره.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة خليج السويس، فحالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الادارية 29 17

6 اكتوبر 28 18

بنهــــا 28 19

دمنهور 27 18

وادى النطرون 29 18

كفر الشيخ 27 19

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 27 18

طنطا 27 18

دمياط 27 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 17

السويس 28 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 28 20

نخل 27 12

كاترين 26 11

الطور 29 19

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 24

الاسكندرية 27 18

العلمين 26 19

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 27 15

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 24

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 17

أسيوط 29 16

سوهاج 31 19

قنا 34 20

الأقصر 37 21

أسوان 38 23

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 38 21