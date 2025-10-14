يشعل المنافسة بالدقي.. أحمد مرتضى منصور يعلن ترشحه لـ"النواب"

تقدم أحمد مرتضى منصور، نجل المستشار مرتضى منصور، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس النواب 2025، بدائرة الدقي والجيزة والعجوزة.

وقال أحمد مرتضى، إن "تقدمه رسميًا يمثل انطلاقة حقيقية لحملة تعتمد على الشفافية والمصداقية"، معتبرا أنه "سيكون صوتًا صادقًا لأهل الدائرة، وسيعمل بلا كلل لخدمتهم".

وأوضح أن "برنامجه الانتخابي سيتركز على الملفات الحيّة التي تهم المواطنين في الدقي والعجوزة، مثل: التعليم، الصحة، البنية التحتية، الشباب، وتحسين الخدمات، وسيعمل على إيصال صوت أهل الدائرة إلى البرلمان".

كما أكد منصور ثقته في نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن مؤسسات الدولة والقانون سيكونان ضامني الحق للجميع، وأنه واثق من المنافسة الشريفة والمتكافئة بين الجميع.