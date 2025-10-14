إعلان

يشعل المنافسة بالدقي.. أحمد مرتضى منصور يعلن ترشحه لـ"النواب"

كتب- محمد شاكر:

07:17 م 14/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب
  • عرض 4 صورة
    أحمد مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب
  • عرض 4 صورة
    أحمد مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم أحمد مرتضى منصور، نجل المستشار مرتضى منصور، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس النواب 2025، بدائرة الدقي والجيزة والعجوزة.

وقال أحمد مرتضى، إن "تقدمه رسميًا يمثل انطلاقة حقيقية لحملة تعتمد على الشفافية والمصداقية"، معتبرا أنه "سيكون صوتًا صادقًا لأهل الدائرة، وسيعمل بلا كلل لخدمتهم".

وأوضح أن "برنامجه الانتخابي سيتركز على الملفات الحيّة التي تهم المواطنين في الدقي والعجوزة، مثل: التعليم، الصحة، البنية التحتية، الشباب، وتحسين الخدمات، وسيعمل على إيصال صوت أهل الدائرة إلى البرلمان".

كما أكد منصور ثقته في نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن مؤسسات الدولة والقانون سيكونان ضامني الحق للجميع، وأنه واثق من المنافسة الشريفة والمتكافئة بين الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد مرتضى مجلس النواب انتخابات النواب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح